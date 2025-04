Die Wahl eines Bundesrates, Sicherheit und Dialog

Trafen sich anlässlich des Internationalen Tags der Frau im Aargauer Grossratsgebäude: (v.l.)Bettina Balmer, Susanne Vincenz-Stauffacher, Maja Riniker, Regine Sauter, Katharina Ammann.

Bild: Aargauer Kunsthaus / Timo Ullmann

Liebe «Landanzeiger»-Leserinnen

Liebe «Landanzeiger»-Leser

Im März war wieder einiges los. Anlässlich des Internationalen Tags der Frau am 8. März trafen sich Frauen aus der ganzen Schweiz, aus verschiedenen Branchen und Parteien und diskutierten intensiv über «Frauen und Sicherheit». Von feministischer Aussenpolitik bis Cybersecurity, von Frauen in der Armee bis zum Schutz vor häuslicher Gewalt – zentrale Sicherheitsfragen wurden aus weiblicher Perspektive beleuchtet. Ausserdem haben wir die Pionierarbeit von Bundesrätin Elisabeth Kopp mit einer besonderen Plakette gewürdigt. Elisabeth Kopp war die erste Bundesrätin der Schweiz und hat mit ihrem Engagement vielen weiteren Frauen den Weg in die Politik geebnet. Es war ein wunderbarer, erfolgreicher Tag für alle Frauen, die sich in der Schweiz engagieren.

Am Mittwoch, 12. März fanden die Bundesratswahlen statt. Dem gewählten Bundesrat Martin Pfister durfte ich im Namen des Parlaments alles Gute, viel Freude und Erfolg im neuen Amt wünschen. Martin Pfister ist der 123. Bundesrat, das absolute Mehr lag bei 123 und die Wahl erfolgte am 12.3. – das Schicksal könnte hier in die Regie gefunkt haben. Der abtretenden Bundesrätin Viola Amherd habe ich im Namen der Bundesversammlung und der Menschen in der Schweiz, für ihren Einsatz meinen Dank ausgedrückt. Acht Tage später fand danach in Baar die Feier zu Ehren von Bundesrat Martin Pfister statt. Ich durfte ihm in meiner Grussbotschaft einen guten und erfolgreichen Start im neuen Amt wünschen. Geschenkt habe ich ihm die Originalnotiz aus dem Wahlbüro sowie eine Pfadikravatte. Gratulation von Wuschel an Hecht – Einmal Pfadi, immer Pfadi.

Die Schweiz bietet mit ihren vier Sprachregionen eine grosse Vielfalt. Diese Vielfalt wollen Andrea Caroni und ich während unseres Präsidialjahrs besser kennenlernen. Eine Genuss- und Kulturreise wird uns vom Tessin über den Kanton Graubünden bis nach Genf und wieder zurück nach Bern führen. An den jeweiligen Standorten koche ich mit den «Kitchen Ninjas», währenddem Ständeratspräsident Caroni mit einer jeweils ansässigen Jugendmusik ein Stück einstudiert. Am 13. März hat die Reise in Bellinzona gestartet, mit gutem Essen und toller Musik.

Am Montag, 17. März durfte ich anlässlich des irischen Nationalfeiertags, dem St. Patrick’s Day, Verona Murphy, die Vorsitzende des irischen Unterhauses (Dáil Éireann), im Bundeshaus empfangen. Ein wertvoller Moment für den Austausch zwischen den Parlamenten der Schweiz und Irlands. Bereits zwei Tage später haben sich dann, wie jedes Jahr, die ehemaligen Präsidentinnen und Präsidenten von National- und Ständerat zum Austausch im Berner Hof getroffen – eine besondere Tradition, fast wie eine Klassenzusammenkunft. Dabei habe ich die Bedeutung des partei- und generationenübergreifenden Dialogs betont – als unverzichtbaren Beitrag für eine lebendige Demokratie.

Maja Riniker schreibt monatlich und exklusiv im «Landanzeiger» über die Erlebnisse und Begegnungen während ihres Präsidialjahres.

(Bild: Kanton Zug / Andy Busslinger)