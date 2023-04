Direktor von Museum Aargau wird Kulturchef im Kanton Luzern

Marco Castellaneta (59) ist seit 2016 Direktor Museum Aargau und verantwortet damit die grösste Schweizer Museumsgruppe an zehn Standorten. Zudem ist er Mitglied der Geschäftsleitung der Abteilung Kultur in der Verwaltung des Kantons Aargau sowie Präsident des nationalen Verbands «Die Schweizer Schlösser» mit insgesamt 28 Schlossmuseen. Zuvor war er mehrere Jahre in der Geschäftsleitung des Schweizerischen Nationalmuseums.