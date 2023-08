Entfelden: Festredner Adrian Schoop fragt am 1. August «Was sollen wir Helvetia zum Geburtstag schenken?

Dann folgte der grosse Auftritt von Festredner Adrian Schoop. Er hielt eine Rede, welche die Anwesenden nicht so schnell vergessen werden. Ohne Manuskript trat er ans Rednerpult und zog vom ersten bis zum letzten Satz alle in seinem Bann. Seine Rede drehte sich im Kern um die Frage «Was schenken wir Helvetia zum heutigen Geburtstag?» Es folgte eine kritische Bestandesaufnahme der Schweiz. Schoop lobte die Grundrechte, «dass man hier sagen darf, was man will», zeigte Helvetia da und dort den Mahnfinger, besonders wegen ihrem Flirt mit der EU (Schoop: «ich gehe auch nicht mit meinen Kunden ins Bett!»), riet ihr, Elektrofahrzeugen gegenüber ebenso kritisch zu sein wie zu den «Klimaklebern». Adrian Schoop gab verbal Vollgas, so sehr, dass der eine oder andere Zuhörer beim Tischnachbarn nachfragte: «Bist Du sicher, dass der Schoop bei der FDP ist?»

Dem ist so, Adrian Schoop, Grossrat, Gemeindeammann in Turgi und Unternehmer, will für die FDP einen Sitz im Nationalrat gewinnen und betreibt im ganzen Kanton einen auffallenden Wahlkampf unter dem Motto «Schoop spricht Klartext». Dass er dies kann, hat er in Oberentfelden bewiesen. Nach seinem Schlussatz seiner Rede, «schenken wir Helvetia ein Feuerwerk an Zuneigung!», brandete ihm ein kräftiger Applaus entgegen, den man in dieser Intensität auch nicht oft zu hören bekommt nach einer Bundesfeier-Rede. Auch wenn inhaltlich nicht alle seiner Meinung gewesen sein dürften, anerkannte man in allen Lagern seine rednerischen Fähigkeiten.