Gelungene Premiere des Kids-Triathlon in der Badi Entfelden

Die Sonne strahlte vom knallblauen Himmel, als am Samstagmittag der Startschuss zum ersten Kids-Triathlon in der Badi Entfelden fiel. Die teilnehmenden Kids hatten zuvor ihre Fahrräder und ihre Laufschuhe fein säuberlich in der Wechselzone platziert, hatten ein gemeinsames Einlaufen absolviert und sich genau angeschaut, wo die Strecke durchführt.