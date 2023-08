Der FDP Aargau ist die momentane Qualität der Volksschule ein Dorn im Aargau, deshalb wird sie Ende August im Grossen Rat ein Vorstosspaket zur Volksschule einreichen. Bild: Shutterstock

FDP Aargau fordert auf politischem Weg eine qualitativ hochstehende Volksschule

Die FDP Aargau reicht ein Vorstosspaket zur Volksschule im Kanton Aargau ein. Die Volksschule ist ein Erfolgsmodell. Vor 175 Jahren wurde der moderne Bundesstaat gegründet. Ein zentraler Pfeiler zur Entstehung der direkten Demokratie in der Schweiz war die Einführung der obligatorischen Volksschule. Sie ist auch heute noch zeitgemäss, schafft sie doch gleich lange Spiesse für alle, unabhängig vom sozialen Status, der Herkunft oder der individuellen Leistungsfähigkeit. Die zahlreichen Reformen der letzten Jahre sind aber der Qualität unserer Volksschule nicht gut bekommen. Will die aargauische Volksschule auch künftig gegenüber der wachsenden Konkurrenz an privaten Schulen bestehen, so sind jetzt Korrekturen notwendig. Die FDP Aargau wird deshalb Ende August im Grossen Rat ein Vorstosspaket zur Volksschule einreichen.