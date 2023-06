Feministischer Streik 2023: Tausende Aargauer Frauen und Männer auf den Strassen

So vereinten sich die Streikenden neben den nationalen Forderungen spezifisch auch hinter kantonalen Forderungen, an denen sie die Kantonsregierung in den kommenden Jahren messen wird. Das Streikkollektiv forderte lauthals die Wiedereinführung der Fachstelle für Gleichstellung und eine echte Umsetzung der 2016 ratifizierten Istanbul-Konvention. Dies bedingt einige Schritte und der erste ist ein Sockelbeitrag des Kantons an das Frauenhaus Aargau-Solothurn. Denn bis jetzt ist das Frauenhaus subjektfinanziert, was heisst, dass nach 35 Tagen die Finanzierung einer Unterbringung eines Opfers ausläuft und man die Schutzsuchenden eigentlich nicht mehr beherbergen kann.