Der Ersatz einer Ölheizung durch eine Ölheizung ist unter gewissen Voraussetzungen auch nach dem 1. April 2025 möglich.

Bild: SHS

Fossile Heizungen bleiben möglich

Der Kanton Aargau passt per 1. April 2025 sein Energiegesetz an. Eine wesentliche Änderung ergibt sich beim Ersatz von Öl- und Gasheizungen. Kann in einem vereinfachtem Kostennachweis belegt werden, dass die fossile Heizung günstiger ist als eine Alternative mit erneuerbaren Energien, dürfen diese weiterhin eingebaut werden.