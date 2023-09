Frühstücken bei den Landfrauen

«Man muss früh kommen, am besten bereits um 8 Uhr, wenn die Stände öffnen, dann hat man die beste Auswahl», empfiehlt die Präsidentin des Landfrauenvereins Staffelbach, Susanne Leu, den späten Besuchern am Herbstmärt vor der Mehrzweckhalle. Als Renner galt das Bauernbrot aus Dinkel-, Gerste-, Roggen- und Weizenmehl frisch aus dem Backofen. Sogar Topflappen, gestrickte Handschuhe und Babysocken waren auf den Tischen zu entdecken. Das reichhaltige Frühstück schmeckte sogar noch um die Mittagszeit. Der Erlös kommt zum Teil der Schweizer Berghilfe zugute. Eine Reise für die 40 fleissigen Landfrauen dürfte auch nach Decken der Auslagen noch in der Kasse liegen. Alfred Weigel