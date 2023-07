Weil man den Landanzeiger nicht in die Ferien umleiten lassen kann, gehe ich davon aus, dass Sie, wenn Sie jetzt diese Gedanken lesen, sich nicht in Italien aufhalten. Auch nicht in Griechenland oder Spanien. Dann sind Sie vielleicht ganz froh darüber, die dortige Hitzewelle auch nur vom Hörensagen aus den Nachrichten zu kennen. Unvorstellbar! Selbst für hitzegewohnte Italienerinnen und Italiener dürfte dieser Sommer, l’estate italiana, des Guten zu viel sein.

Schon der Sommer 2022 war der heisseste, seit in Italien Sommer gemessen werden. Nun soll es dort noch heisser werden. Deshalb denke ich dieser Tage besonders viel an die Menschen im Süden und leide mit ihnen. Temperaturen von über 40 Grad kann und will ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Schon ab 30 Grad fällt es mir schwer, einen ganzen Satz einigermassen richtig zu schreiben.

Meine italienischen Freunde haben es mir beigebracht: Der Sommer ist ihnen heilig. Er wird herbeigesehnt und zelebriert. Die Schulferien beginnen Anfang Juni und sie hören erst Mitte September auf. Den Einheimischen traue ich zu, dass sie auch mit einer Extremhitze zurechtkommen. Sie wissen seit jeher, was zu tun ist: konsequent Siesta halten, die richtigen Kleider anziehen, leichte Sommerspeisen essen. Aber die Touristen? In diesem Jahr schätzt man in Italien, dass etwa 61 Millionen TouristInnen kommen werden, die allermeisten aus Deutschland, dann wohl die Amerikaner, Franzosen, Briten und dann schon bald die Schweizer. Wie es ihnen wohl ergeht in diesen Tagen der grossen Hitze?

So viele Gelati kann man gar nicht essen, um sich richtig abzukühlen. Oder doch? Es wäre vielleicht einen Versuch wert. Nicht nur in Italien, sondern auch hierzulande. Es könnte ein schönes Motto für einen «coolen» Sommer werden: Gelati, Gelati, Gelati!

Diese Gedanken beschäftigen mich, während ich am Grill stehe. Es ist Sonntag, noch ist sie nicht da, die grosse Hitze im Süden – und hoffentlich wird sie nicht so schlimm, wie die Wetterfrösche befürchten. Als ich einen Cervelat wende, freue ich mich über dessen perfekte Farbe und sogleich schiebt sich ein ganz anderes Bild vor mein Auge: Jessesgott, wie werden die armen englischen Touristen nach ihrem ersten Strandtag ausschauen? Hoffentlich nicht so wie dieser Cervelat! Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer, egal wo, bleiben Sie cool wie ein italienisches Gelato.