Gemeinderätin würdig verabschiedet

Liliane Brunner verlässt Ende Jahr den Gemeinderat, an der Gmeind wurde sie schon Mal offiziell verabschiedet. Ab 1. Januar 2024 über nimmt Thomas Pierrehumbert den freiwerdenden Sitz. «Andere Leute haben ein Hobby, das Amt als Gemeinderätin war mein Hobby», bekundete die nach elf Jahren aus dem Rat Austretende. Nach eigener Einschätzung habe sie viel dazu gelernt, Einblick in unbekannte Sachthemen erhalten und mit unterschiedlichen Menschen umzugehen gelernt. Die Teamarbeit im Gremium schätzte sie sehr. «Dank ihres breiten Wissens im Bereich Bildung und Schule, ist Liliane Brunner eine Bereicherung gewesen», strich Frau Gemeindeammann Marliese Loosli in ihrer Laudatio heraus: «Für die soziale Sache, Jugend und Gesundheit hast du dich sehr engagiert und immer ein Auge auf die Menschen und ihren Bedürfnissen behalten». Als Herzensangelegenheit entstand in ihrem letzten Projekt die neue Begegnungszone vor dem Schulhaus und beim Kindergarten.