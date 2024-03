Vom Hawaii-Girl bis zum Zombie

Der Schmiedrueder Turnerabende hinterlässt eine Fülle von Eindrücken. Vom Tornado über den Vulkanausbruch, via perfekte Welle zum Feuerball, alles bildete Stoff für fantasievolle turnerische, tänzerische und spassige Auftritte. Am Anfang steht ein ominöses Kartenspiel, welches sich wie ein roter Faden mittels verschiedener Sketches durch den Abend zieht und einer Auflösung harrt. Ob das Filmteam am Ende der Vorstellung wirklich zum Ziel kommt, lassen wir vorerst offen …