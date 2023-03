Gesamtregierungsrat traf die Ammänner aus dem Bezirk Zofingen

Einmal pro Legislatur lädt der Gesamtregierungsrat die Gemeindeammänner des Bezirks zu einem gemeinsamen Treffen ein. Ma Mittwoch in letzter Woche war der Bezirk Zofingen an der Reihe. Der Aargauer Gesamtregierungsrat unter der Leitung von Landammann Jean-Pierre Gallati und die Staatsschreiberin Joana Filippi diskutierten hinter verschlossenen Türen im alten Gerichtssaal Rathauses über die Anliegen der Gemeinden bezüglich Finanz- und Lastenausgleich, Digitalisierung und mögliche Entlastungen für die Gemeinden. Auch der Strassenbau und das Bauen ausserhalb von Bauzonen wurde thematisiert. Beim abschliessenden Apéro in der Bürgerhalle konnten die Regierungsräte dann vertiefter auf die Anliegen einzelner Gemeinden eingehen. 15 der 17 Gemeindevertreter aus dem Bezirk Zofingen waren anwesend. RAN