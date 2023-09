Grosse Ehre für den Circus Monti – Schweizer Preis für Darstellende Künste 2023 geht an den Aargauer Zirkus

Das Bundesamt für Kultur (BAK) verleiht der Aargauer Kulturinstitution Circus Monti einen Schweizer Preis Darstellende Künste 2023. «Dieser Preis von höchster offizieller Seite erfüllt uns mit grosser Freude und Stolz. Wir erachten diese Auszeichnung als wunderbare Wertschätzung für unser beinahe 40-jähriges Schaffen. Sie motiviert und bestärkt uns darin, den Weg fortzusetzen, stets Neues zu versuchen, nebst tollen Künstlerinnen und Künstlern auch circusfremde, unkonventionelle Elemente in ein Circusprogramm einzuflechten und so die Zuschauerinnen und Zuschauer immer wieder von Neuem zu überraschen und zu berühren.», meint Monti-Direktor Johannes Muntwyler erfreut.

Monti inszeniert Circus

Das Publikum mit einem alljährlich neuen, überraschenden Programm immer wieder neu zu gewinnen, emotional zu berühren und zu begeistern, ist denn für den Circus Monti auch die anspruchsvollste Herausforderung. Um dieser wichtigen Aufgabe gerecht zu werden, wird jeweils ein externes Konzept- und Regieteam beigezogen. Die artistischen Darbietungen werden – teils auch mit akrobatischen Gruppendarbietungen des gesamten Ensembles – miteinander verknüpft, attraktiv in eine Geschichte gebettet oder einzigartig mit einem roten Faden verbunden. In enger Zusammenarbeit mit dem Konzeptteam werden passende Kostüme entworfen und hergestellt. Die Musik wird jedes Jahr speziell für das Programm komponiert, Choreographien werden erarbeitet und durch die professionelle Arbeit der Lichtregie wird die ganze Darbietung in stimmungsvolle und aussagekräftige Bilder verpackt und zusätzlich bereichert. Durch das Zusammenfügen von unzähligen Mosaiksteinchen entsteht ein Gesamtkunstwerk aus artistischem Spektakel, visueller Inszenierung und musikalischem Genuss. Monti inszeniert Circus.