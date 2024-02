Grossrätliche Kommission möchte duales Polizeisystem aufheben

Die Kommission für öffentliche Sicherheit (SIK) hat anlässlich ihrer Sitzung vom 23. Januar 2024 mit einer soliden Mehrheit der Bildung einer sogenannten Einheitspolizei oder einer einzigen Polizeiorganisation für den Kanton Aargau zugestimmt. Die Zweifel an der Bereitschaft der Kantonspolizei, sich auch in den regionalen Fragestellungen ausreichend einzubringen, konnten nicht bei allen Kommissionsmitgliedern ausgeräumt werden. Somit war die regionale Verankerung das grosse Diskussionsthema in der Beratung, die sich über mehrere Kommissionssitzungen hinzog.

Einig war sich die Kommission allerdings in Bezug auf die Forderung respektive die Bereitschaft, dem personellen Unterbestand der Polizeikräfte entgegenzutreten. Der Kanton Aargau ist seit Jahren im Ranking der Kantone auf den hintersten Plätzen, was die Polizeidichte im Verhältnis zur Bevölkerung angeht. Diese rote Laterne soll nun abgegeben werden.