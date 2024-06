Grundwasserverband Suhrental: Grundwasser steigt – Vermögen sinkt: Beides langsam

Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS)

Der Verband der Kantonschemikerinnen und Kantonschemiker der Schweiz (VKCS) führte 2023 eine umfassende Untersuchung zur Belastung des Trinkwassers mit PFAS (per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen) in der Schweiz durch. PFAS sind langlebige, schwer abbaubare Chemikalien, die in vielen industriellen Anwendungen verwendet werden und sich in der Umwelt sowie in lebenden Organismen anreichern können. Sie sind teilweise krebserregend, und einige ihrer Verwendungen sind verboten.