Handwerker- und Gewerbevereins Schöftland: Fokus auf junge, motivierte Unternehmer

«Eine gute Infrastruktur ist nur durch gegenseitiges Einvernehmen, Respekt und Toleranz möglich», sagte Gemeinderätin Trudy Müller, die selbst 20 Jahre im Vorstand hervorragende Arbeit leistete. Sie sieht sich als Bindeglied zwischen Gewerbe und Gemeinderat und hilft beim Schaffen von Arbeitsplätzen und Lehrstellen. Den Fokus setzt sie auf junge und motivierte Unternehmer. «Handwerk und Gewerbetreibende müssen in der Region erhalten bleiben.» Weiträumiger sehen es Helen Dietschi, Bezirksvertreterin des Aargauischen Gewerbeverbands, und Urs Widmer, dessen Geschäftsleiter. Das Motto «Schule trifft Wirtschaft» soll koordinierende Stellen in Bildung und Gewerbe zusammenbringen. Ziel ist die Stärkung der Lehre in der beruflichen Orientierung.