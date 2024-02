Halter überfordert: Veterinärdienst findet 11 verendete Kaninchen im Stall und 40 Katzen im Haus

Der Veterinärdienst des Departements Gesundheit und Soziales führte Anfang Februar 2024 aufgrund einer Tierschutzmeldung eine Kontrolle bei einer Tierhalterin und einem Tierhalter* im «Landanzeiger»-Gebiet des Bezirks Zofingen durch. Im Kaninchenstall wurden 11 verendete Kaninchen und im Wohnhaus 40 Katzen aufgefunden, welche unter schlechten hygienischen Bedingungen gehalten wurden. Gesundheitlich befinden sich die Katzen gemäss einer Ersteinschätzung in einem akzeptablen Zustand. Sie sollen nun an Tierheime abgegeben werden. Die Todesursache der Kaninchen ist in Abklärung.