Handharmonika-Club Staffelbach: Viel Applaus für Nachwuchs und Theater

Erst drei Monate drückten sie auf die Tasten ihres Akkordeons und schon gaben die sechs- bis neunjährigen Kinder ein Konzert. Unterstützt von den erfahrenen Handharmonikaspielerinnen und -spielern gaben sie «Vorhang auf» und «Waltz for Kids» zum Besten. Zwölf Kinder starteten in das Pilotprojekt, bezeichnet als «Beginners Band». Gesucht werden nicht nur Kinder, sondern nun auch Sponsoren, um die musikalische Entwicklung und das gemeinsame Akkordeonspiel der «Knöpfe» zu fördern.

Zu den «Stars» des Abends gehörte neben den Kindern, die sechsköpfige Theatergruppe. In der Verwechslungskomödie «Farbige Lüüge» stand mit Peter Wüthrich als Elektrolehrling ein alter Bekannter auf der Bühne. Ein Kunstmaler (Gérald Magnin) will an einem Wettbewerb in Paris teilhaben. Um die Teilnahmebedingungen zu erfüllen, muss er eine intakte Familie vortäuschen. Dabei sollen ihm eine Internetbekannte (Petra Hunziker) behilflich sein. «Frauen gibt es im Internet auch? Bisher habe ich nur Besen bestellt» – Urs Zehnder in der Rolle eines Abwarts und Nadia Rolli als Putzfrau wollen den Kunstsachverständigen (Andreas Dätwyler) von den Bildern überzeugen. Überzeugt ist er aber vom Zufallsprodukt des Elektrolehrlings, dem die blaue Farbe über eine noch weisse Leinwand lief. Unterhaltend war es allemal. Alfred Weigel