Holzdübel und Druckluft

Mein Bruder zieht um, von Dübendorf geht es nach Züri Seebach. Ich will ihm bei der «Züglete» helfen und reise deshalb frühmorgens los. 14.30 Franken kostet mich die Fahrt mit Halbtax, da mein Hund mich begleitet das Doppelte. Am Bahnhof in Aarau gebe ich nochmals zwei Stutz aus, da ich vergessen habe, zu Hause etwas zu trinken für uns Reisende einzupacken.