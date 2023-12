HSC Suhr Aarau verlängert Vertrag mit Trainer Aleksandar Stevic

Als Aleksandar Stevic vor zwei Jahren und zwei Monaten seinen Vertrag beim HSC Suhr Aarau unterschrieben hat, ging vieles sehr schnell. Am Sonntag, 17. Oktober 2021, verabschiedete sich der HSC-Trainer Mischa Kaufmann, nach dem Hinspiel im Europacup, nach Deutschland zu Eisenach. Am Tag danach stand Stevic erstmals in der Trainingshalle Hofstattmatte in Suhr und leitete eine Übungseinheit mit dem Team. Der erste Ernstkampf stand nur zwei Tage später an – in Genf. Danach ging es mit dem Bus direkt nach Österreich zum Europacup-Rückspiel. Ein Kaltstart. Trotzdem gewann Stevic beide Spiele und schnell das Vertrauen des Teams.