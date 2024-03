Erfolgreiche HSC-Benefiz-Gala

Rund 250 Gäste, unter denen sich auch der Aarauer Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker und der Chef des Kantonalen Amtes für Sport, Christian Koch, befanden, konnte Präsident Dieter Camenzind in der Aeschbachhalle in Aarau begrüssen. Und der neue Präsident machte bei seiner Begrüssungsrede keinen Hehl aus seinem grössten Wunsch für seine Amtszeit: «Ich hoffe, dass wir bald die Argoviarena einweihen können, denn nur so bleibt der Kanton Aargau im Indoorsport in Zukunft wettbewerbsfähig».