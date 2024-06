Interclub: Teufenthaler Männer bleiben ein weiteres Jahr in der Nati B

Yanik Kälin, Spieler des NLB-Teams des TC Teufenthal.

Bild: Fabio Baranzini

Am Ende der kurzen und intensiven Interclubsaison ziehen die Männer des TC Teufenthal ein positives Fazit. Trotz schwierigen Phasen im Verlauf der Meisterschaft haben die den Ligaerhalt in der Nationalliga B erneut geschafft.

Am Ende haben sie es wieder geschafft. Die Teufenthaler Männer behaupten sich ein weiteres Jahr in der Nationalliga B. Sie erwischten einen optimalen Start in die Saison und siegten in der ersten Runde mit 6:3 gegen Seeblick ZH. Danach bekundeten sie allerdings etwas Pech. Denn sowohl Reinacherheide als auch Lugano 1903 lief gegen die Teufenthaler in Bestbesetzung auf – da war nur wenig zu holen für die Wynentaler. Und weil sie auch gegen Horgen klar verloren (2:7), standen sie zwei Runden vor Schluss mit dem Rücken zur Wand. Doch die Teufenthaler konnten sich aus der misslichen Lage befreien und sich vom Tabellenende lösen. Dies dank einem 7:2-Sieg gegen Drizia Genf und einer 4:5-Niederlage zum Abschluss gegen Belvoir ZH. In der Endabrechnung belegten die Teufenthaler mit drei Punkten Vorsprung auf Absteiger Drizia Genf den vorletzten Rang. Das Mittelfeld war jedoch äusserst ausgeglichen in dieser Gruppe. Mit nur vier Siegen mehr hätten die Teufenthaler die Saison auf Rang drei beendet und nicht auf Rang sechs.

Abstieg für Teufenthals zweite NLB-Equipe

Neben dem Team der Aktiven in der NLB stellte der TC Teufenthal auch eine Equipe in der Nationalliga B der Männer 35+. Angeführt von Philippe Ruch hatten die Teufenthaler allerdings in dieser Saison einen schweren Stand. In der Gruppenphase konnten sie zwar Stade-Lausanne mit 5:4 schlagen, da die anderen beiden Begegnungen jedoch deutlich verloren gingen, gabs in der Endabrechnung doch nur den vierten und letzten Gruppenrang. Entsprechend mussten sie den Gang in die Abstiegsrunde antreten und verloren dort denkbar knapp gegen Baar mit 4:5. Damit gehen die Teufenthaler in der kommenden Saison in der Nationalliga C auf Punktejagd.

Bereits in dieser Saison in der Nationalliga C gespielt haben die Männer 45+ des TC Teufenthal. Das allerdings sehr erfolgreich. Sie haben nämlich die Gruppenphase dank drei Siegen auf dem ersten Rang beendet. In den Aufstiegsspielen war dann allerdings die Equipe aus Mutschellen zu stark. Im Aargauer Derby gewannen die Mutscheller klar und deutlich mit 5:0. Die abschliessenden Doppelpartien wurden nicht mehr ausgetragen.

Menziken steigt erneut ab