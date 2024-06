Tennis-Interclub: Aarau gewohnt stark und Entfeldens Frauen bejubeln den Aufstieg

Arturo Roth, Spieler des NLC-Teams des TC Aarau.

Bild: Fabio Baranzini

Die Interclubsaison ist bereits wieder vorbei. Höchste Zeit, um Bilanz zu ziehen, wie sich die stärksten Teams in der Region Aarau/Entfelden in dieser Meisterschaft geschlagen haben. Besonders überzeugt haben dabei die Frauen aus Entfelden.

Die Aarauer Männer haben in der Nationalliga C einmal mehr bewiesen, dass sie zu den Teams gehören, die regelmässig in den Aufstiegsspielen anzutreffen sind. Obwohl sie mit Old Boys Basel die vielleicht stärkste Mannschaft der Liga in ihrer Gruppe hatten – und das Direktduell 0:9 verloren –, qualifizierten sie sich souverän für die Aufstiegsspiele. Und auch dort konnten sie einen souveränen Sieg gegen Allmend Luzern feiern, der sie in die zweite Aufstiegsrunde brachte. Auch im Duell gegen Uster waren sie dort lange auf der Siegerstrasse. Obwohl sie auf allen sechs Positionen schwächer klassiert waren, spielten sie ihre gesamte Routine aus und konnten mit 4:2 in Führung gehen. Danach aber verloren sie unglücklicherweise alle drei Doppelpartien und mussten sich daher mit 4:5 geschlagen geben. Dennoch war es für die Aarauer auch in diesem Jahr wieder eine erfolgreiche Saison in der dritthöchsten Spielklasse.

Entfeldens Frauen neu in der Nationalliga B

Einen Aufstieg gibt es derweil in Entfelden zu feiern. Dort haben die Frauen 30+ des Vereins die Promotion in die Nationalliga B geschafft. Bereits in der Vorrunde hatten die Entfelderinnen überzeugt und sich den Gruppensieg mit 14 von 18 möglichen Punkten geholt. In den Aufstiegsspielen gings im selben Stile weiter. Zuerst eliminierten sie Seeblick ZH locker mit 4:0, so dass auf die abschliessenden Doppelpartien verzichtet werden konnte. Im entscheidenden letzten Aufstiegsspiel gegen Mail NE mussten sie dann die Doppelpartien noch bestreiten, da sie aber bereits drei Siege im Einzel ins Trockene gebracht hatten, war ihnen der Aufstieg nicht mehr zu nehmen. Mit 5:1 setzten sie sich schliesslich gegen Mail NE durch und spielen nächstes Jahr in der Nati B.

Buchser Doppelstärke in den Abstiegsspielen

Gleich drei Teams in nationalen Ligen stellte der TC Buchs in dieser Saison. Die Frauen 30+ in der Nationalliga B haben dabei den Ligaerhalt geschafft. In der Vorrunde kamen sie nicht richtig auf Touren und belegten den dritten Gruppenrang. Das Abstiegsspiel gegen Zumikon konnten sie dann aber in den Doppelpartien für sich entscheiden. Nach den Einzelspielen stand es 2:2, in der Endabrechnung dann 4:2 für die Buchserinnen, die damit in der Nationalliga B bleiben.

Die Frauen 40+ spielten ebenfalls in der Nationalliga B. Dies nachdem sie im Vorjahr aus der Nationalliga A abgestiegen waren. In der sehr ausgeglichenen Gruppe zwei belegten sie den undankbaren vierten und letzten Platz, allerdings nur gerade mit drei Punkten Rückstand auf Rang eins. In den Abstiegsspielen mussten die Buchserinnen auswärts gegen Nyon ran. Und genau wie bei ihren Clubkolleginnen stand es nach den Einzelspielen 2:2. Auch sie konnten beide Doppel für sich entscheiden und damit den Ligaerhalt schaffen.

Satzverhältnis gibt den Ausschlag