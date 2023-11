Personenwagen (leichte und schwere) nach Treibstoffart, 2009–2023. Die Kategorie «Andere» enthält vorwiegend Hybridantriebe (2023: 97,2 %).

Quelle: Statistik Aargau

Jeder zehnte Aargauer Personenwagen fährt 2023 mit Elektro- oder Hybridantrieb

Per 30. September 2023 wurde im Kanton Aargau ein Bestand von 599'784 registrierten Fahrzeugen erreicht. Die Zunahme seit Anfang Oktober 2022 beträgt 7'991 Fahrzeuge oder 1,4 Prozent. Der Anteil an elektrisch- oder hybridbetriebenen Personenwagen war noch nie so hoch wie im laufenden Jahr.