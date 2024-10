Jubiläumsreise auf dem Rhein nach Speyer

Zum 60-jährigen Bestehen unternahm die Männerriege Staffelbach eine ganz besondere Jubiläumsreise. 25 Mitglieder machten sich auf den Weg nach Basel, wo sie an Bord der «Excellence Queen» empfangen wurden. Die dreitägige Flussfahrt führte sie stilvoll von Basel nach Speyer und bot gleich zu Beginn einen Begrüssungsapéro. Das erste Abendessen auf dem Schiff war ein nostalgischer Genuss und erinnerte mit seinem luxuriösen Ambiente an vergangene Zeiten.

Am nächsten Tag führte eine Oldtimer-Rundfahrt die Reisegruppe durch die Pfalz in die malerischen Weinberge, bevor sie abends auf dem Schiff erneut ein kulinarisches Highlight erwartete.

Ein Ausflug nach Colmar und ein 7-Gänge-Menü auf dem Schiff rundeten die Reise am letzten Tag ab.

Zurück in Staffelbach sind sich die Teilnehmer einig: Die Jubiläumsreise war eine gelungene Mischung aus Entspannung, Kultur und geselligem Miteinander und bleibt als unvergessliches Erlebnis in bester Erinnerung. Lukas Blaser