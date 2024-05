Jungwacht Blauring: Nationales Pfingstlager 2025 im Aargau

In einem Jahr ist es so weit: Vom 7. bis 9. Juni 2025 trifft sich Jungwacht Blauring Schweiz (kurz «Jubla») im Aargau für drei unvergessliche Tage. Tausende von Kindern und Jugendlichen werden gemeinsam ein einmaliges Programm erleben: Sport in der Natur, am Lagerfeuer singen, abenteuerliche Geländespiele und Gemeinschaft erleben stehen im Zentrum. Dank der Grösse des Anlasses können die Teilnehmen-den neue einmalige Aktivitäten ausprobieren. Diese Möglichkeit bietet sich nur selten: Der letzte nationale Grossanlass der Jubla fand 2016 statt.

Das Interesse am Anlass ist gross: Bislang haben sich bereits 223 lokale Gruppen (genannt «Scharen») für das grösste Schweizer Zeltlager im 2025 angemeldet. Jubla-Mitglieder aus allen Deutschschweizer Kantonen werden Pfingsten 2025 in Wettingen verbringen. Mit 42 teilnehmenden Scharen ist der Kanton Aargau besonders zahlreich vertreten.

Über 30’000 Stunden ehrenamtliche Arbeit

Seit drei Jahren ist das ehrenamtliche Organisationskomitee mit den Vorbereitungen beschäftigt. Aktuell zählt das Komitee 80 junge Erwachsene, die sich in ihrer Freizeit für den Anlass engagieren. Die Jubla schätzt, dass über 36’000 Stunden ehrenamtlicher Arbeit in die Organisation und Durchführung des Anlasses fliessen werden. «Es begeistert mich, wie viele junge Menschen ihr Herzblut in die Vorbereitungsarbeiten stecken», sagt Luca Belci, Co-Präsident von Jungwacht Blauring Schweiz. Er ist selbst in der Jungwacht St. Sebastian in Wettingen gross geworden. «Die kreativen Ideen und das hohe Verantwortungsbewusstsein zeigen für mich einmal mehr, dass wir mit ehrenamtlicher Arbeit ein einzigartiges Erlebnis für Kinder und Jugendliche auf die Beine stellen können.»