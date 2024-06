Jurapark Aargau: Gunthard Niederbäumer übernimmt Präsidentschaft

Vizepräsident Rudolf Lüscher leitete die Versammlung, bei der alle Traktanden einstimmig genehmigt wurden. Im Zentrum stand die Verabschiedung von Thomas Vetter, der für seine langjährige und leidenschaftliche Arbeit gelobt wurde. Ulysses Witzig verlas die Laudatio des Kantons, in der Norbert Kräuchi Vetters Beitrag zur Gründung des Parks und seine Verbundenheit mit der Region hervorhob. Vetter wurde zum Ehrenmitglied ernannt und erinnerte in seiner Ansprache an besondere Momente seiner Amtszeit, wie die Labelverleihung zur zweiten Betriebsphase.