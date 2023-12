«Kann ich dir behilflich sein?»

Wollsocken und Schal, zwei Decken zum Schlafen und morgens möglichst heiss duschen. Ich bin ein richtiger «Gfrörli». Mein Hund ist da ganz anders. Am liebsten würde er auch im Winter auf dem Balkon schlafen, Schnee und Kälte verleihen ihm noch mehr Energie, als der Duracell-Hase sowieso schon hat. Für unsere Spaziergänge haben wir deshalb einen Kompromiss geschlossen: Eine Viertelstunde weniger in der Kälte, dafür gehts zum Schluss zum Spielen und Austoben noch auf die Wiese.

Schneeregen und Wind veranlassen mich, meine allerdickste Jacke anzuziehen. Zwar gibt die Jacke warm, eine eingenähte Tasche hat sie aber leider nicht. Also trage ich eben Handy und Hausschlüssel, in der anderen Hand die Leine. Los gehts! Dem Waldrand entlang in Richtung Spielwiese treffen wir normalerweise auf sehr viele Menschen mit ihren Wauwaus. Bei diesem Wetter jedoch nicht. Alles Schönwetterhunde! Unter meinen Füssen matscht es, bei jedem Schritt saftet der Boden.