Kanton startet Umfrage für ein kantonales Freizeit-Velowegnetz

Mountainbiking und neu beispielsweise auch Gravelbiking als neue Trendsportart haben in den letzten Jahren stark zugenommen und sich zum Breitensport entwickelt, der zu einem grossen Teil im Wald ausgeübt wird. Dies führt immer häufiger zu Konflikten mit anderen Waldnutzungen etwa in den Bereichen Forst, Jagd, Biodiversität und Freizeit. Da sich das Angebot abseits von befestigten Waldwegen auf wenige Abschnitte beschränkt, sind nicht alle Mountainbikestrecken im Aargau bewilligt. Die Bewilligung neuer Strecken im Wald ist Sache der Gemeinden.

Das Veloweggesetz des Bundes, das am 1. Januar 2023 in Kraft getreten ist, hat neue Voraussetzungen geschaffen: Die Kantone haben nun den Auftrag, Velowegnetze für die Freizeit, die auch Mountainbike-Routen enthalten, behördenverbindlich zu planen. Ziel dieser Netze sind die Erschliessung und Verbindung für die Erholung geeigneter Gebiete und Landschaften. Die Umsetzung erfolgt in enger Zusammenarbeit mit den Gemeinden. Deshalb führt das Departement Bau, Verkehr und Umwelt (BVU) eine Potenzialanalyse zum Velofahren im Aargauer Wald durch. Das Ziel: Bis voraussichtlich im Herbst 2024 die Grundlageninformationen bereitstellen, um über das Angebot für die Bikerinnen und -biker im Rahmen der Verbundaufgabe «Veloplanung Kanton-Gemeinde» diskutieren zu können. Nicht Bestandteil der Umfrage bilden einzelne, lokale Trails. Für deren Bewilligung sind nach wie vor die Gemeinden zuständig. Die Gemeinden können weiter kommunale Rad- und Freizeitroutennetze ausscheiden, die auch Biketrails umfassen.