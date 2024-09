Kantonaler Führungsstab übte mit «SEISMO 24» den Erdbebeneinsatz

Das bisher stärkste dokumentierte Erdbeben in der Region Basel und ganz Mitteleuropa ereignete sich am 18. Oktober 1356 mit der Stärke 6,6 auf der Richterskala. Die Auswirkung eines vergleichbaren Bebens wäre verheerend: Nach Berechnungen der ETH Zürich müsste man in der Schweiz mit ca. 3000 Toten, 21’000 Verletzten und Schäden in Milliardenhöhe rechnen. Nebst den materiellen Schäden wären gravierende Mangellagen in verschiedenen Bereichen die Folge. Weil der westliche Teil des Kantons Aargau nicht weit von einem potenziellen Epizentrum entfernt liegt, wäre er unmittelbar betroffen.