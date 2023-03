Kantonspolizei: Ehemalige Polizeioffiziere im Austausch mit dem Kommandanten

Motorisierung und Ausrüstung des Korps sind auf einem guten Stand. Die Elektro-Patrouillenfahrzeuge bewähren sich, kommen aber im Winter und bei intensiven Schichten mit schnellen Interventionen an ihre Grenzen. Einbrüche und Verkehrsunfälle bewegen sich statistisch leider wieder nach oben. Die rund 650 Kantonspolizistinnen und Kantonspolizisten, verstärkt durch etwa 120 zivile Spezialisten und Fachleute reichen nicht aus, um an den vielen Brennpunkten präventiv und repressiv genug zu wirken. Die sog. Strukturkriminalität im Drogensektor, bei Clan- und international geprägter Deliktstätigkeit ist sehr aufwändig und in aller Regel nur in Kombination von Technik und Manpower nachhaltig zu bekämpfen.

Die renommierte Spezialeinheit «ARGUS» wird im kommenden Juni ihren Weltmeistertitel bei einem Vergleichswettkampf mit den besten Einheiten der westlichen Welt in Bonn bei der GSG 9 aus Gründen der Personalknappheit nicht verteidigen können. Ein besonderer Wehrmutstropfen auch für den ehemaligen Chef und heutigen Präsidenten der Pensionierten-Vereinigung Andre Zumsteg.