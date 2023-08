Normalerweise mache ich einen grossen Bogen um sie. Klassenzusammenkünfte sind mir ein Gräuel. Weil ich keine Lust auf die fast schon obligaten «drei Plöfferfotos» habe, die einem wie Jasskarten auf den Tisch gelegt werden: «Mein Auto! Mein Haus! Meine Frau!». Glück und Erfolg von ehemaligen Schulkollegen, eins zwei drei um die Ohren gehauen. Schaut her, was aus mir geworden ist! Und Du so?



Jetzt aber machte ich eine Ausnahme und meldete mich an. Zu einer Klassenzusammenkunft, von der ich ahnte, dass dort die «drei Plöfferfotos» nicht gezeigt werden würden (was dann auch so war). So fuhr ich am letzten Samstag vorfreudig mit dem Zug nach Olten. Vor genau 40 Jahren besuchte ich dort mit 21 anderen meiner Klasse die Verkehrsschule.