Florian Willisegger aus Zofingen gewann die «Gesamtwertung», er arbeitet bei der Schreinerei Willisegger in Zofingen.

Bilder: ZVG

«Kreativität in der Box»: Die besten Nachwuchs-Schreiner ausgezeichnet

Am 25. Oktober 2024 fand in der Aula der Berufsschule Lenzburg die Vernissage mit Preisvergabe für den diesjährigen Wettbewerb «In the Box» für Berufslernende des VSSM (Verband Schweizer Schreinermeister und Möbelfabrikanten, Sektion Aargau) statt.