Küttigerin übernimmt Präsidium des Aargauer Landfrauenverbands

Neue Aktuarin nach 27 Jahren

Kantonale Highlights

Im vergangenen Jahr erlebte der ALFV nach zwei Jahren Corona endlich wieder das übliche reich befrachtete Jahresprogramm. Dazu gehörte auch der Auftritt von 25 Landfrauen in Aargauer Tracht am Marché Concours in Saignelégier. In diesem Jahr bildet nebst dem Auftritt an der Aargauer Messe in Aarau (29. März bis 2. April) die Aargauer Landwirtschaftsausstellung vom 30. August bis 3. September in Lenzburg einen Höhepunkt.

Beim letzten grossen Traktandum, den «Ehrungen», stand verdientermassen Yvonne Heggli im Mittelpunkt. Nach mehr als einem Vierteljahrhundert Verbandssekretariat erhielt die Seetalerin nebst langanhaltendem Applaus viele originelle Geschenke. Ebenso nahmen die 12 ausgebildeten Bäuerinnen, die 2022 den Fachausweis erlangten, ein Präsent in Empfang.