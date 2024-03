Lach- und Sabbergeschichten

Mein Freund Fredy lächelt und reckt sein verwintertes Gesicht in die Sonne. Auch ich lächle und mache dasselbe. Wir sitzen vor einem Gastrobetrieb beim Bahnhof an der Frühlingssonne. Ja, der Fredy und ich, wir haben uns ein gefühltes halbes Jahr nicht mehr gesehen. Seit mein Freund zum zweiten Mal Vater geworden ist, schaffen wir es nicht mehr, uns regelmässig zu sehen. Wir schreiben uns Kurzmeldungen per Smartphone. Ab und zu schickt er mir ein Foto vom Spielplatz, wo man sieht, wie hoch das Kind schon schaukeln kann.