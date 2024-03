Lukas Korner über gibt Apotheker-Präsidium an Hans Jürg Engel

An der Mitgliederversammlung vom 20. März wählten die Mitglieder Dr. Hans Jürg Engel zum neuen Präsidenten des Aargauischen Apothekerverbands. Der promovierte Apotheker führt seit Juli 2016 gemeinsam mit seiner Frau Marion erfolgreich die TopPharm Rathaus Apotheke in Wettingen. Mit Blick auf die aktuellen Herausforderungen im Gesundheitswesen nennt er Stärkung und Ausbau der Zusammenarbeit zwischen den Berufsgruppen als wichtiges Ziel der Verbandsarbeit. «Die Aargauer Apotheken sind sehr leistungsfähig; richtig eingebunden können wir unsere Kolleginnen und Kollegen in Praxen und Notfallaufnahmen zum Beispiel effektiv von Bagatellfällen entlasten», ist Engel überzeugt.