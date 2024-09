Das Küchenteam der Männerriege Staffelbach war während Stunden im Einsatz und sorgte dafür, dass alle Gäste genug zu essen bekamen.

Bild: RAN

Männerriege sorgte für ein Genussfest

Der Tessiner-Abend der Männerriege sorgte am vergangenen Wochenende für einen kulinarischen Höhepunkt in Staffelbach. Die Besucherinnen und Besucher in der zweimal «ausverkauften» Mehrzweckhalle kamen voll auf ihre Kosten.