Marco Sigg wird neuer Direktor von Museum Aargau

Dr. Marco Sigg tritt die Nachfolge von Marco Castellaneta an, der das Museum seit 2016 erfolgreich führte und den Kanton per November in Richtung Kanton Luzern verlassen wird.

Der promovierte Historiker Marco Sigg hat an der Universität Bern Geschichte und Staatsrecht studiert. Nach dem Masterstudium absolvierte er verschiedene Nachdiplom-Studiengänge in den Bereichen Militärgeschichte, Museologie und Public Management an der ETH Zürich, der Fachhochschule Graubünden und an der Hochschule Luzern.