Mehrere Unfälle nach Wintereinbruch

In Schlossrued überschlug sich ein Auto nach einem Bremsmanöver und rutschte in der Folge einen Hang hinunter. Eine Person wurde zur Kontrolle in Spitalpflege verbracht. Ein weiteres Fahrzeug kollidierte in Schlossrued mit einer Brückenmauer. Der Lenker musste ebenfalls in Spitalpflege verbracht werden.

Gleich zu drei Unfällen kam es auf der Autobahn A1. In allen Fällen blieben die beteiligten Personen unverletzt.