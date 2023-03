Neues Notrufsystem für Senioren – kontaktlos und digital

Mit dem SAFE-living Service von Sedimentum ist erstmals ein Notrufsystem für Schweizer Privathaushalte auf dem Markt, welches kontaktlos und digital mehr Sicherheit in die Schweizer Haushalte bringt. Durch die Aufnahme des SAFE-living Systems in ihre Produktpalette setzt das SRK Kanton Aargau neben den etablierten Notrufsystemen zusätzlich auf digitale Notruflösungen. «SAFE-living ergänzt unser Angebot optimal. Wir freuen uns, eine solche innovative und digitale Lösung unseren Kunden anbieten zu können», erklärt Beat Gruber, Leiter Rotkreuz-Notruf beim SRK Kanton Aargau.

Stürze und andere Notfälle: Das System reagiert und holt Hilfe

Die SAFE-living Notrufmelder erkennen neben Stürzen auch andere potenziell kritische Notfälle und holen automatisch Hilfe, ganz diskret ohne Kamera oder Tonaufnahmen. Zu diesen Notfällen gehören beispielsweise ungewöhnlich lange Badezimmeraufenthalte oder das Nichtverlassen des Schlafzimmers am Morgen, aber auch potenzielle Einbrüche. Die Notfallmelder messen Bewegungsmuster – im Fall eines potenziellen Notfalls senden sie einen Alarm an die 24/7-Notrufzentrale von Sedimentum. Die Notfallmelder werden von Sedimentum an der Decke installiert und funktionieren kontaktlos sowie automatisiert – es sind keine Akkuladungen notwendig und die Nutzer müssen nichts am Körper tragen. In der dazugehörigen SAFE-living App kann zudem auch aktiv nach Hilfe gerufen werden.