«Nez Rouge» startet den Betrieb mit einigen Anpassungen

«Wir wollen im Dezember einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit auf den Aargauer und Basler Strassen leisten», sagt Heinz Fehlmann, Präsident von Nez Rouge Aargau. Um dieses Ziel zu erreichen hat Nez Rouge im Aargau und in Basel die Einsatzzeiten angepasst. In der ersten Dezemberhälfte (bis 16. Dezember) wird jeweils nur von Donnerstag bis Samstag gefahren. Ab dem 18. Dezember sind die freiwilligen Fahrerinnen und Fahrer dann wieder täglich im Einsatz. Geändert hat auch die Startzeit. Statt wie bisher um 22 Uhr kann man das Angebot von Nez Rouge im Aargau und in Basel in diesem Jahr neu schon ab 21 Uhr in Anspruch nehmen. «Wir hatten vermehrt Anfragen, ob wir auch schon vor 22 Uhr fahren. Deshalb haben wir diese Anpassung vorgenommen», erklärt Heinz Fehlmann die Anpassung.