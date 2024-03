Pfadi Aargau wählt neuen Präsidenten

Die Präsidentin der Pfadi Aargau, Salome Baumberger v/o Kea, eröffnete am vergangenen Samstag ein letztes Mal die Delegiertenversammlung der Pfadi Aargau. Nach drei Jahren des intensiven Engagements tritt sie als Präsidentin der Pfadi Aargau zurück. Ihr Amt übernimmt Joel Frey v/o Prusik, der von der Delegiertenversammlung einstimmig zum neuen Präsidenten gewählt wurde.

Wahlen des Vorstands und der Kantonsleitung

Neben weiteren Traktanden standen Neuwahlen für den Vorstand und die Kantonsleitung an. Die Delegierten wählten mit Severin Bodmer v/o Groove und Seline Keller v/o Lowana zwei neue Vorstandsmitglieder. Zur Kantonsleitung stossen zudem neu Alicia Schröder v/o Lumica und Niculin Flucher v/o Chameleon hinzu. Die frisch Gewählten rücken nach für die Vorstandsmitglieder Fabienne Helfenstein v/o Bungee und Nicolas Schaller v/o Babu sowie für die Mitglieder der Kantonsleitung Nadja Herren v/o Gylfie und Evelyne Kappeler v/o Inuri. Alle Austretenden wurden für ihr grosses Engagement in der Pfadi Aargau verdankt.

Neue Ehrenmitglieder der Pfadi Aargau

Besonders geehrt wurde an der diesjährigen Delegiertenversammlung Marc Geissmann v/o Gämschi, der sich über viele Jahre hinweg in unterschiedlichen Funktionen für die Pfadi Aargau engagiert hat. Marc Geissmann war die treibende Kraft hinter der Gründung des MAIN-Teams, das sich für Themen der Prävention einsetzt und den verschiedenen Pfadiabteilungen des Kantons Aargau auch in beratender Funktion zur Seite steht.