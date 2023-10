Regierungsrat schlägt Wechsel zur Einheitspolizei vor – Gemeindeammänner-Vereinigung und Repol-Konferenz sind dagegen

Gemeindeammänner-Vereinigung und Konferenz der Regionalpolizeien sind gegen Systemwechsel

Die im Planungsbericht aufgelisteten Vorteile der heutigen Polizeiorganisation werden unterschätzt. Gemäss der 2021 durchgeführten Evaluation fühlt sich die Bevölkerung erwiesenermassen sicher, obwohl die Polizeidichte im Aargau vergleichsweise tief ist. Unsere Polizeiorganisation ist also wirksam und effizient. Dafür sorgt die flächendeckende Präsenz und Sichtbarkeit der Regionalpolizei im ganzen Kanton. Die insgesamt rund 350 Regionalpolizistinnen und -polizisten kennen die spezifischen Sicherheitsanforderungen in den verschiedenen Regionen. In städtischen Räumen mit ihrer Zentrumsfunktion sind diese anders als in ländlichen Gebieten. Zu den guten Orts-und Milieukenntnissen kommt die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit anderen Blaulichtorganisationen–nicht zuletzt mit der Kantonspolizei. Die Professionalität der Regionalpolizistinnen und -polizisten ist durch die gleiche Ausbildung, wie sie die Kapo-Angehörigen geniessen, gewährleistet. Das duale System hat sich in den vergangenen 16Jahren bewährt.