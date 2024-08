Dieter Egli, Jean-Pierre Gallati, Markus Dieth und Stephan Attiger (von links) treten am 20. Oktober erneut zur Wahl an.

Bild: ZVG

Regierungsratswahlen 2024: Wahlauftakt der amtierenden Regierungsräte in der Mitte des Aargaus

Die vier amtierenden Regierungsräte des Kantons Aargau versammelten sich am 21. August in der Kantonsmitte in Niederlenz, um den offiziellen Auftakt ihrer Wiederwahlkampagne zu starten. In ungezwungener Atmosphäre nutzten Markus Dieth, Dieter Egli, Stephan Attiger und Jean-Pierre Gallati die Gelegenheit, ihre Visionen und Ziele für die kommende Amtsperiode vorzustellen.