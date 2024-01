SAC Zofingen stellt zum Jubiläum interessantes Hängebrücken-Projekt vor

Die Ehrenmitglieder Tommy Dätwyler und Ernst Stalder erläuterten eine in Eigeninitiative projektierte Hängebrücke, die zur Aufwertung der Vermigelhütte beitragen soll. Die Idee reifte in Zusammenarbeit mit einem auf derartige Konstruktionen etabliertes Schweizer Ingenieurbüro. Eine ins Auge gefasste 120 Meter lange Brücke soll die Schlucht zwischen der Hütte und der Oberalp verbinden. 250‘000 Franken für Projektierung und Ausführung beträgt die erste Schätzung der Kosten. Zur Schonung der Kasse denken die Initianten an Sponsoren und Mittel aus der öffentlichen Hand. Mehrheitlich entschieden die im Hotel Zofingen anwesenden Stimmberechtigten sich für die Weiterverfolgung des Projekts. An der nächsten Generalversammlung ist mit einem konkreten Antrag zur Brückenrealisierung zu rechnen.