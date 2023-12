Vermigelhütte: Wintersaison ist dank Kraftakt gerettet

Genug und sauberes Wasser: Für die meisten ist es eine Selbstverständlichkeit, nicht so für SAC-Hütten. Um ein Haar wäre die Vermigelhütte des SAC Zofingen hoch über Andermatt diesen Winter ohne Wasser und so unbenutzbar gewesen. Die starken Regenfälle von Anfang November haben die Bäche bis auf weit über 2000 Meter so stark anschwellen lassen, dass die Wasserleitung, welche die Vermigelhütte von einer nahen Quellfassung mit dem kostbaren Nass versorgt, bei einer Bachquerung mitgerissen und zerstört wurde. «Die Wintersaison stand auf der Kippe», heisst es dazu von den Hüttenverantwortlichen des SAC Zofingen. Dank zwischenzeitlich einigermassen gutem (Flug-)Wetter konnte vorletzte Woche eine Reparatur-Crew notfallmässig ins Gotthardmassiv fliegen und mit einem aufwändigen Kraftakt die Wasserleitung bei der Querung des Gebirgsbaches neu verlegen. «Wir hatten Glück. Wir haben den Winterbetrieb der beliebten Hütte mit viel Kraft und Einsatz gerettet», sagt der Sprecher der Hüttenkommission erleichtert. td