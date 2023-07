Schon wieder: Post erhöht Brief- und Paketpreise per Anfang 2024 teilweise massiv

Zwei Jahre nach der letzten Preiserhöhung wird die Post schon wieder teurer. So werden per 1. Januar 2024 die Preise unter anderem für Briefe und Pakete angehoben. A- und B-Post-Briefe werden je 10 Rappen, Priority- und Economy-Pakete kosten künftig 1.50 Franken mehr. «Die Preiserhöhungen sind zum einen aufgrund der anhaltenden Rückgänge der Briefmengen und der Geschäfte am Postschalter notwendig», schreibt die Post in ihrer Mitteilung. Zum anderen verursacht die aktuelle Teuerung der Post erhebliche Mehrkosten bei Energie, Transport, Material und Löhnen.