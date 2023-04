Schweizerisches Rotes Kreuz Aargau: Hilfe im Aargau, die ankommt

82 Rappen jedes Spendenfrankens kamen 2022 direkt Begünstigten hier im Kanton Aargau zugute. Damit liegt das Aargauer Rote Kreuz über dem Durchschnitt aller Hilfsorganisationen in der Schweiz.

Der Rotkreuz-Fahrdienst sticht mit seiner Beliebtheit auch 2022 hervor: Mehr als 144’000 Fahrten leisteten Freiwillige im Rotkreuz-Fahrdienst für gesundheitlich beeinträchtigte Mitmenschen im Aargau, die einen Termin beim Arzt, in der Therapie oder im Spital hatten. Die Bildungsabteilung erreichte 1492 Personen, die sich in den Themen Pflege, Familie und weiteren Alltagsthemen Wissen aneigneten. Rund 2000 Einsätze leisteten Betreuerinnen bei pflegenden Angehörigen zu Hause, damit diese eine Verschnaufpause von ihrer wichtigen Aufgabe erhalten und neue Kräfte schöpfen konnten. Mit dem neu geschaffenen Ukraine-Mentoring konnten Freiwillige über 100 Personen aus der Ukraine den Start im Aargau vereinfachen. SRK