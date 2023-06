«So en Bschiss»Meine Mama hat jetzt einen: einen Thermomix. Die Küchenmaschine übernimmt das Schnipseln, das Umrühren, das Anbraten, das Dämpfen, gibt einem Schritt für Schritt an, was er zum Zubereiten des Mahls noch braucht. Einzig die Zutaten muss der Thermomix-Bediener selbst in die Maschine geben. Einfach perfekt für Kochmuffel wie meine Mutter und eben auch mich. Und deshalb habe ich mich gefreut in meinen gemeinsamen Ferien mit meinen Eltern mich mit dem Thermomix anzufreunden. So kommt es, dass ich gemeinsam mit dem Thermomix ein indisches Butter-Chicken zubereiten möchte. Ich geb ihm die Zutat, er erledigt den Rest. Bis wir zum Crème fraîche kommen. 100 Gramm verlangt der Thermomix von mir, genau so viel sollte auch im Becher sein, den ich gekauft habe. Ja, sollte. Denn der Thermomix sagt mir, dass das nur 80 Gramm sind. Ich schabe den Becher sauber aus, doch auf 100 Gramm komm ich einfach nicht. Dabei steht doch auf der Crème fraîche explizit, dass genau so viel drin sein sollte. Und auch bei der Milch, die ich dazugeben soll, bleibt die Waage schon bei 490 statt bei 500 stehen. Ich studiere nochmals die Angaben auf den Milchprodukten, komme aber zum Schluss: Hier ist nicht so viel drin, wie eigentlich drin sein müsste. «So en Bschiss», schimpfe ich.Was wäre, wenn ich so ungenau arbeiten würde? Da würden beispilsweise hir und da eifach ein paar Bucstaben felen. Oder noch schlimmer, dieser Text wäre einfach schon hier fertig.