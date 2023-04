Sohn übernimmt von Vater das Präsidium

Orchesterleiter Anton Shaposhnyk (M) übte neue Stücke mit den Musikerinnen und Musikern der Musikgesellschaft Safenwil-Walterswil ein. Bilder: Alfred Weigel

Die Musikgesellschaft Safenwil-Walterswil mit Dirigent Anton Shaposhnyk präsentierte viele neu einstudierte Stücke an ihrem Jahreskonzert. Thomas Höchenberger wurde als Präsident offiziell verabschiedet, sein Sohn Simon übernimmt.

Von Klassikern der Filmmusik über aussergewöhnliche Polka-Titel bis hin zu traditionellen Märschen studierte Anton Shaposhnyk mit den Mitgliedern der Musikgesellschaft Safenwil-Walterswil ein abwechslungsreiches Repertoire ein. Spannend hatte es die Ouvertüre in sich. Wem beim «Raiders Marsch» von John Williams nicht «Indiana Jones» einfiel, hat wohl noch nie einen der Filme mit Harrison Ford in der Hauptrolle gesehen. Der anspruchsvolle Titel «Young Fanfare» des Tiroler Komponisten, Musikers und Musikpädagogen Martin Scharnagel verlangte den Akteuren auf der Bühne der Mehrzweckhalle Safenwil einiges ab. Mit «Hau ab, Jack», so die saloppe Übersetzung des Ray Charles Titels «Hit The Road Jack» von Percy Mayfield, der 1961 an die Spitze der US-Charts kletterte, war keineswegs ein Besucher gemeint.

Etliche Musiktitel, wie «Spider-Man, No Way Home Main Theme» von Michael Giacchino und «Chodounska» von Josef Poncar, bekannt auch als Da-Capo- oder Schraubenzieher-Polka, animierten zum Mitklatschen. Genauso viel Applaus erhielt vom zuletzt genannten Komponisten das gefällige Stück «Auf der Vogelweide», das gern auf Volksfesten gespielt wird, wo das Bier in Strömen fliesst. Mit «Little Voyage» von Brian Connery und dem «Tijuana Taxi» von Bud Coleman ging die musikalische Reise weiter zu «Bohemian Tequila». Eine Flasche des mexikanischen Nationalgetränks soll angeblich in der «Musig-Bar» auf die Besucher gewartet haben, zu denen diese auf einen Abstecher nach dem Konzert eingeladen waren. Irgendwie musste die Zeit bis zur Mitternachtsverlosung schliesslich überbrückt werden. Für jeden Geschmack bot der Konzertabend also etwas. Dazu gehörte auch warmer Musig-Beinschinken oder Hörnli mit Gehacktem vom Rind. Mit der schwungvollen Zugabe «Mambo No 5» von Lou Bega räumten die Besucher die Halle keineswegs.

Dass das Präsidialamt von Thomas Höchenberger auch nach seinem Rücktritt in der Familie blieb, hat ungeahnte Vorteile. So kann Sohn Simon die «Geschäfte» der Musikgesellschaft Safenwil-Walterswil reibungslos fortführen und für instrumentalen Nachwuchs sorgen. Verstärkung hat die Gesellschaft notwendig. «Anton, unser Orchesterleiter ist lieb und beisst auch nicht», so Alena Höchenberger auf ihrer Werbetour für neue Mitglieder. Genauso wichtig sind auch Notenspender. Wer anonym bleiben wollte, dem wurde das gewährt. Dank des Rothrister Sponsors E. Flückiger AG traten die Musikerinnen und Musiker in neuen, blauen Hemden und Poloshirts auf. Alfred Weigel